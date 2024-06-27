Бородин предложит Володину заставить семьи иноагентов декларировать доходы Глава ФПБК Бородин внесет в ГД предложение о декларации доходов семей иноагентов

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Виталий Бородин

В разговоре с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что намерен предложить председателю Госдумы Вячеславу Володину идею нового законопроекта, который коснется декларирования доходов родственников иноагентов. По словам Бородина, такая необходимость обусловлена тем, что иноагенты нередко переписывают свое имущество на членов семьи.

На данный момент они (родственники иноагентов. — NEWS.ru) не обязаны декларировать свое имущество. Пока такой поправки не было. Я считаю, что ее нужно обязательно ввести. Обращусь официально к Володину. Хорошая идея, потому что зачастую иноагенты оформляют [на родственников] компании и недвижимость, — рассказал о планах Бородин.

Также глава проекта напомнил, что получение денег от иноагентов — это нарушение законодательства РФ. По его мнению, такая денежная трансакция может стать поводом для признания человека аффилированным лицом.

Вы можете стать аффилированным лицом. Есть такое понятие у нас в законе о статусе иностранного агента. Если вы получите [деньги от иноагентов], вы будете аффилированным лицом и вас самих признают иноагентом, — заметил политик.

Ранее Бородин предположил, будут ли грозить притеснения родственникам иноагентов. По его мнению, это актуально только для людей, которые не поддерживают политику России.