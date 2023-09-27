В Москве состоялась премьера фильма «Повелитель ветра», в котором известного путешественника Федора Конюхова сыграл Федор Бондарчук. Картина рассказывает о полете на воздушном шаре, который был в 2016 году. Тогда Конюхов установил мировой рекорд, обогнув Землю за 11 дней 4 часа 20 минут.

В киноленте также снялись Анна Михалкова, Евгений Ткачук и многие другие. Актриса сыграла жену Конюхова Ирину. Вместе с остальными артистами и режиссером Игорем Волошиным она представила картину на сцене кинотеатра «Каро Октябрь».

Гостями премьеры стали Любовь Толкалина, Наталья Ионова с дочерьми, Екатерина Вилкова, Нелли Кобзон, Светлана Ходченкова, Анна Калашникова и многие другие. Федор Бондарчук пришел на премьеру вместе с женой Паулиной Андреевой. Актриса редко выходит в свет с супругом после рождения сына.

Кто был на показе фильма «Повелитель ветра» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Путешественник Федор Конюхов (слева), его жена Ирина, Анна Михалкова и Федор Бондарчук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Путешественник Федор Конюхов (слева), его жена Ирина, Анна Михалкова и Федор Бондарчук

Евгения Махалова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгения Махалова

Анна Цуканова-Котт с сыном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Цуканова-Котт с сыном

Федор Бондарчук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федор Бондарчук

Актриса Анна Михалкова с детьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Михалкова с детьми

Актриса Анна Михалкова с детьми на премьере фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Михалкова с детьми на премьере фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Илья Бачурин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Бачурин

Ирина Вилкова и Анна Бегунова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Вилкова и Анна Бегунова

Константин Крюков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Крюков

Наталья Чистякова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Чистякова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юра Борисов и Анна Шевчук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юра Борисов и Анна Шевчук

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дети Вера (слева) и Лидия (справа)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дети Вера (слева) и Лидия (справа)

Анна Цуканова-Котт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Цуканова-Котт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов

Евгений Ткачук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Ткачук

Режиссер Игорь Волошин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Игорь Волошин

Актер Евгений Ткачук и его жена Марта на премьере фильма «Повелитель ветра»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Евгений Ткачук и его жена Марта на премьере фильма «Повелитель ветра»

Алексей Герман и Елена Окопная

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Герман и Елена Окопная

Игорь Угольников и Вячеслав Фетисов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Угольников и Вячеслав Фетисов

Светлана Ходченкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Ходченкова

Сергей Сельянов и Сергей Гармаш

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Сельянов и Сергей Гармаш

Любовь Толкалина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Толкалина

Нелли Кобзон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нелли Кобзон

Сергей Гармаш

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Гармаш

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru