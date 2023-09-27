В Москве состоялась премьера фильма «Повелитель ветра», в котором известного путешественника Федора Конюхова сыграл Федор Бондарчук. Картина рассказывает о полете на воздушном шаре, который был в 2016 году. Тогда Конюхов установил мировой рекорд, обогнув Землю за 11 дней 4 часа 20 минут.
В киноленте также снялись Анна Михалкова, Евгений Ткачук и многие другие. Актриса сыграла жену Конюхова Ирину. Вместе с остальными артистами и режиссером Игорем Волошиным она представила картину на сцене кинотеатра «Каро Октябрь».
Гостями премьеры стали Любовь Толкалина, Наталья Ионова с дочерьми, Екатерина Вилкова, Нелли Кобзон, Светлана Ходченкова, Анна Калашникова и многие другие. Федор Бондарчук пришел на премьеру вместе с женой Паулиной Андреевой. Актриса редко выходит в свет с супругом после рождения сына.
Кто был на показе фильма «Повелитель ветра» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Путешественник Федор Конюхов (слева), его жена Ирина, Анна Михалкова и Федор Бондарчук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Путешественник Федор Конюхов (слева), его жена Ирина, Анна Михалкова и Федор Бондарчук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евгения Махалова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евгения Махалова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Цуканова-Котт с сыном
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Цуканова-Котт с сыном
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федор Бондарчук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федор Бондарчук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Михалкова с детьми
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Михалкова с детьми
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Михалкова с детьми на премьере фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Михалкова с детьми на премьере фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Илья Бачурин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Илья Бачурин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ирина Вилкова и Анна Бегунова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ирина Вилкова и Анна Бегунова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Константин Крюков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Константин Крюков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наталья Чистякова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наталья Чистякова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юра Борисов и Анна Шевчук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юра Борисов и Анна Шевчук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дети Вера (слева) и Лидия (справа)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дети Вера (слева) и Лидия (справа)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Цуканова-Котт
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Цуканова-Котт
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евгений Ткачук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евгений Ткачук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Игорь Волошин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Игорь Волошин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Ткачук и его жена Марта на премьере фильма «Повелитель ветра»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Ткачук и его жена Марта на премьере фильма «Повелитель ветра»