Бондарчук и его жена посетили премьеру «Повелителя ветра»: снимки звезд Актер сыграл Федора Конюхова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

В Москве состоялась премьера фильма «Повелитель ветра», в котором известного путешественника Федора Конюхова сыграл Федор Бондарчук. Картина рассказывает о полете на воздушном шаре, который был в 2016 году. Тогда Конюхов установил мировой рекорд, обогнув Землю за 11 дней 4 часа 20 минут.

В киноленте также снялись Анна Михалкова, Евгений Ткачук и многие другие. Актриса сыграла жену Конюхова Ирину. Вместе с остальными артистами и режиссером Игорем Волошиным она представила картину на сцене кинотеатра «Каро Октябрь».

Гостями премьеры стали Любовь Толкалина, Наталья Ионова с дочерьми, Екатерина Вилкова, Нелли Кобзон, Светлана Ходченкова, Анна Калашникова и многие другие. Федор Бондарчук пришел на премьеру вместе с женой Паулиной Андреевой. Актриса редко выходит в свет с супругом после рождения сына.

Кто был на показе фильма «Повелитель ветра» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.