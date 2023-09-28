«Боли и лихорадка»: дочь Эрнста показала изменившееся после болезни лицо WomanHit: у дочери Константина Эрнста диагностировали болезнь Лайма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Эрнст

28-летняя дочь генерального директора Первого канала Константина Эрнста Александра сообщила, что переболела болезнью Лайма, которая сильно изменила ее лицо, пишет WomanHit. Живущая в Нью-Йорке с матерью Анной Силюнас девушка отметила, что оказалась в больнице из-за недуга, который негативно отразился на работе почти всех внутренних органов и внешности. Александра поделилась снимком лица с красными кругами под глазами в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка… Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями, — сообщила Александра.

Девушка подчеркнула, что не знает, где и как заразилась, добавив, что ей удалось победить болезнь.

Ранее супруга Эрнста эмоционально отреагировала на речь своего мужа в Кремле 12 июня. Актриса Софья Эрнст снимала супруга на камеру смартфона и плакала. В День России президент страны Владимир Путин вручил Эрнсту награду за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, часть которой была отснята на борту Международной космической станции (МКС). Эрнст получил государственную премию в области литературы и искусства 2022 года. Этой же награды были удостоены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.