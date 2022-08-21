Болдуин пожаловался на отказы в съемках после гибели оператора

Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Голливудский актер Алек Болдуин

Голливудский актер Алек Болдуин признался, что киностудии отказали ему в пяти контрактах после гибели оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина». В интервью CNN он пожаловался на отсутствие работы в кино из-за трагического случая, который произошел 22 октября. Тогда Болдуин случайно убил Хатчинс из пистолета.

Вчера меня уволили еще с одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что они не хотят снимать фильм со мной из-за того случая, — рассказал Болдуин.

Актер разоткровенничался, признавшись, что его ни на один день не покидают мысли о погибшей и что он думал об уходе из киноиндустрии. Убедить Болдуина остаться в мире кино смогла его жена Хилари, помогающая ему справиться с произошедшим.

Актер добавил, что больше не будет сниматься с настоящим оружием.

Ранее отчет Федерального бюро расследований (ФБР) показал, что Болдуин нажал на спусковой крючок оружия, когда застрелил Галину Хатчинс. Актер утверждал, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.