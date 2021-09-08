На продажу выставлен автомобиль, в котором убили Тупака Шакура

Автомобиль марки BMW, в котором был убит американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставили на продажу почти за $2 млн. Об этом сообщает портал TMZ.
Чёрный BMW 750IL серии 1996 года, в котором находился рэпер во время нападения,
Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережья США. В июле 2018-го стало известно, что Тупака застрелил Орландо Андерсон, племянник бывшего гангстера Дуэйна Дэвиса.
Ранее сообщалось, что на торги в Нью-Йорке были выставлены 22 записки, которые Шакур посвятил своей возлюбленной однокашнице Кэти Лой, когда ему было 16 лет.