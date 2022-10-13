Балерины Большого театра остались без обуви Гендиректор Большого театра Урин: балерины остались без обуви

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Из-за новых правил оформления закупок иностранных товаров, которые пришлось ввести вследствие антироссийских санкций, балерины Большого театра «остались без обуви». Об этом заявил гендиректор учреждения Владимир Урин, сообщает журналист NEWS.ru, побывавший на расширенном совещании в Госдуме по вопросам импортозамещения в культуре.

На заседании под руководством председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, которое состоялось в ГД 12 октября, Владимир Урин выразил мнение, что у российской культуры пока нет возможности целиком отказаться от западных товаров, поскольку «вы не сможете организовать импортозамещение за один год».

По словам гендиректора Большого театра, до введения санкций культурные учреждения ежегодно в декабре подавали в Минпромторг список всех товаров, которые необходимо было приобрести на следующий год, и получали их. В настоящее время ситуация изменилась.

Сейчас мы погружены в процедуру по каждой позиции (по каждому необходимому товару приходится подавать отдельное заявление. — NEWS.ru). Мы отправляем эти заявления к вам [в Минпромторг], и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем. Через три месяца после направления запроса мы получили отказ. Мы не можем приобрести необходимую театру обувь, балерины остались без обуви, — заявил Владимир Урин.

Гендиректор Большого театра предложил упростить данные процедуры и создать в Госдуме рабочую комиссию для решения вопросов закупок и импортозамещения. Депутаты поддержали его инициативу. Директор департамента социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли России Дмитрий Колобов, в свою очередь, предложил «детализировать необходимости в каждой сфере более конкретно» и выразил готовность «вырабатывать общие механизмы решения проблем».

Ранее Большой театр отменил премьеру двух опер критиковавшего специальную военную операцию на Украине режиссера Александра Молочникова. Речь о постановках «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, которые должны были появиться на сцене БТ в новом сезоне. Об отказе от услуг Молочникова директор Большого театра Владимир Урин сообщил в ответе на запрос депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», секретаря рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры Дмитрия Кузнецова.