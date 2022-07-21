Автор комиксов о Бэтмене Алан Грант умер в возрасте 73 лет

Фото: Gusti Aldi/Global Look Press

Автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде Алан Грант умер в возрасте 73 лет, сообщило британское издание The Sun. Его жена Сью подтвердила информацию о его смерти после продолжительной болезни в соцсетях. Но подробностей она не привела.

У меня нет слов. Алан умер сегодня утром, — написала его супруга на своей странице.

Автор комиксов впервые вошел в индустрию комиксов в 1967 году, когда он стал редактором DC Thomson. Также Грант сотрудничал с другим редактором комиксов Джоном Вагнером в создании комикса о Маугли.

Наибольшую известность 73-летнему художнику и автору принесла работа над Бэтменом. Он посвятил ей около 20 лет — с конца 1980-х до начала 2000-х годов. В 1992 году ему даже дали премию Inkpot Awardruen за достижения в индустрии.

Все автомобили супергероя комиксов DC Бэтмена начиная с 1943 года ​ранее опубликовал игровой портал IGN. Всего в различных фильмах и сериалах было использовано 10 вариаций бэтмобиля. Известно, что первым автомобилем стал американский Cadillac Series 75 1939 года, который ничем не отличался от заводской версии. Впервые для телевидения в машине известного персонажа появились различные гаджеты и оружие только в 1966 году.