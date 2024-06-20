Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» объяснила переход в «Ленком» Актер Аверин заявил, что его переход в «Ленком» не связан со сменой руководства

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Максим Аверин

Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин заявил, что его переход из Театра сатиры в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» не имел связи со сменой руководства, говорится на официальной странице культурного учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Артист подчеркнул, что получил предложение от директора «Ленкома» Марка Варшавера уже три года назад и все это время работал в обоих театрах.

В Театре сатиры при Газарове (бывший художественный руководитель. — NEWS.ru) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова (новый худрук. — NEWS.ru) в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра «Ленком» были завершены. Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора, — отметил Аверин.

Ранее Богомолов рассказал, что театр Романа Виктюка ожидает обновление. Режиссер сообщил, что идеи дальнейшего развития уже есть, но конкретика будет только после знакомства с репертуаром и положением дел. Худрук театра на Малой Бронной признается, что предложение возглавить еще один театр стало дня него серьезным профессиональным вызовом.

По мнению актрисы Ирины Безруковой, последние назначения в театрах продиктованы политикой государства. Таким образом она прокомментировала назначение Богомолова на должность худрука в театре Романа Виктюка.