«Артисты «накатили»: правда ли, что Расторгуев подрался с Шевчуком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Расторгуев

СМИ сообщили, что между лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком и народным артистом РФ Николаем Расторгуевым произошла драка. Что стало поводом для конфликта, дрались ли звезды эстрады еще с кем-то?

Из-за чего подрались Расторгуев и Шевчук

Журналист Евгений Додолев рассказал о драке Шевчука и Расторгуева, свидетелем которой он стал на презентации посмертного альбома музыканта Виктора Цоя. По его словам, причиной потасовки стал тост лидера «Любэ».

Инцидент произошел в начале 1991 года. Группа «Кино» презентовала сборник «Черный альбом». Додолев вел пресс-конференцию, посвященную выходу пластинки. На мероприятии, по словам журналиста, собралось «много звезд, причем не только рок-музыки».

Потасовка между Расторгуевым и Шевчуком, как рассказал Додолев, произошла на банкете после окончания официальной части. Журналист отметил, что «артисты „накатили“», ведь «повод-то достойный».

«Когда фронтмен „Любэ“ предложил тост (уже не помню детально, какой), нагрузившийся к тому моменту Юрий Юлианович (Шевчук. — NEWS.ru) накинулся на Николая Вячеславовича (Расторгуева. — NEWS.ru) с наездом: типа „попсовым фонограмщикам“ здесь не место, скорбеть по поводу Цоя смеют лишь истинные рокеры, а остальные обязаны помалкивать», — рассказал Додолев в интервью aif.ru.

Журналист добавил, что разнимать музыкантов ринулся музыкант Александр Скляр. Артист, чтобы снять накал, начал петь «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные Стеньки Разина челны».

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Шевчук

Какие отношения были у Шевчука и Цоя

Додолев рассказал, что Цой не дружил с Шевчуком и относился к нему прохладно. Журналист пришел к такому выводу, исходя из слов самого лидера «Кино» в адрес вокалиста «ДДТ».

Организатор французских гастролей в СССР Жоэль Бастенер и вовсе говорил, что отношения у Шевчука с Цоем были натянутые.

«Витя презирал Шевчука с самого начала. Их отношения потихоньку портились», — приводит его слова портал «Новое дело».

Один раз дело едва не дошло до драки. Шевчук, будучи в состоянии алкогольного опьянения, назвал слишком пафосной надпись на майке Цоя «Мы спасем мир».

Многие современники рассказывали, что в 1980–1990-е Шевчук часто пускал в ход кулаки.

«Шевчук тогда дрался со всеми подряд. У себя в городе он был известнейшим драчуном. Он действительно мог один пойти на десять человек», — вспоминал заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба Сергей Фирсов.

Почему Шевчук подрался с Киркоровым

В 2003 году сообщалось, что Шевчук подрался с певцом Филиппом Киркоровым в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Лидер «ДДТ» признался, что был «навеселе», из-за чего между ним и поп-звездой завязалась словесная перепалка, быстро дошедшая до оскорблений и «пьяных разборок».

«Слово за слово — как это обычно бывает во время пьяных разборок, дошло до взаимных оскорблений. Он начал орать: „Я популярен, меня все любят, и ты мне завидуешь!“ Я ему ответил: „Ты благодаря женитьбе сделал себе карьеру“, — и вызвал один на один по-мужски разобраться. А он спустил на меня свою охрану. Я пальцем никого еще не тронул, но получил неожиданный, коварный удар. У одного охранника была печатка на пальце, и ей он мне немного рассек губу. В общем, один удар я пропустил и решил продолжать, но тут вмешалась охрана отеля», — рассказывал Шевчук.

Пресс-служба Киркорова обнародовала другую версию инцидента. Представители артиста сообщили, что Шевчук спровоцировал потасовку и пытался ударить Киркорова, но безуспешно. Также, согласно этой версии, Шевчук оскорблял Аллу Пугачеву — тогдашнюю супругу поп-короля.

«Шевчук был пьяным до невменяемости и, может быть, какие-то моменты не помнит. <...> Шевчук продолжал оскорблять Филиппа и Аллу Борисовну: „Вы со своей Аллой на своей Истре и т. д.“, — и замахнулся. Филипп чудом увернулся от этого удара. Доказательством правоты Киркорова служит письмо из отеля, где все происходило», — заявила пресс-служба Киркорова.

Позднее в интервью журналистке Ксении Собчак Киркоров рассказал, что ответил на агрессию Шевчука ударом. По его словам, после физического воздействия рокер «отлетел в барную стойку». После этого общение поп-короля и рокера закончилось навсегда.

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