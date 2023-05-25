Артист Песков назвал советскую певицу, с которой можно сравнить Тину Тернер Пародист Песков: судьба Тернер похожа на жизнь Шульженко, обе ушли со сцены только из-за болезни

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Народная артистка РСФСР певица Клавдия Шульженко

Жизненный путь американской исполнительницы Тины Тернер похож на судьбу советской певицы Клавдии Шульженко, рассказал NEWS.ru пародист и актер Александр Песков. Он отметил, что обе артистки ушли со сцены только из-за продолжительной болезни.

Нужно сказать о стойкости Тернер, которая столько лет была на сцене. Опять же, сравнивать нельзя, но Шульженко ушла в конце своего пути со сцены, так и Тина Тернер, если бы не болезнь, то она бы до сих пор работала бы. И, конечно, [Тернер] любила публику. Это видно на всех интервью и концертах: этот азарт, глаза, подмигивания публике. На стадионе, когда она подмигнет, это видят все 200 тысяч человек, такая энергетика, — считает Песков.

По его словам, Тернер стоит в одном ряду с такими звездами мировой сцены как: Лайза Миннелли, Дайана Росс, Элвис Пресли, Фредди Меркьюри и Бетт Мидлер.

Великая музыкальная эпоха уходит, к сожалению. Это касается не только мировых звезд, это касается и звезд советской, российской сцены. Уходит плеяда великих актеров. Я вообще считаю, что они должны жить вечно, чтобы воспитывать и передавать талант многим поколениям. К сожалению, жизнь человека коротка. Но Тернер, мне кажется, настолько успела войти в мировую память, что ее веками будут помнить, вот увидите, — резюмировал Песков.

Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии. Она была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одна из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.

Певица Анита Цой рассказала NEWS.ru, что Тернер была легендарной артисткой, которая разрушила все стереотипы о том, что шоу-бизнес только для молодых. Она призналась, что американская исполнительница была ее кумиром. Цой отметила, что, несмотря на сложную судьбу, в 45 лет Тернер смогла выбраться на большую сцену.