Нетребко госпитализировали с коронавирусом

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Российская оперная певица Анна Нетребко госпитализирована. Врачи диагностировали пневмонию, вызванную COVID-19.

Об этом она рассказала в своём Instagram. По словам певицы, в больнице она находится уже пять дней. Она отметила, что уже скоро пойдёт на поправку.

Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь, — написала Нетребко.

Певица рассказала, что как только почувствовала, что заболевает, сразу же изолировалась. При этом тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Позже она всё-таки обратилась к медикам, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анна Нетребко объявила о решении уйти на самоизоляцию после того, как у её коллеги выявили коронавирус. Инфекцией заболел солист Большого театра Ильдар Абдразаков.