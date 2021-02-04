Актёр Эльдаров объяснил некачественный дубляж кино в России

https://static.news.ru/photo/cef01daa-6783-11eb-88fb-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из сериала Склифосовский

Некачественный дубляж иностранного кино появляется из-за непрофессионального подхода к делу продюсеров, отметил в интервью NEWS.ru актёр Антон Эльдаров.

У нас очень любят считать деньги, а на качество не всегда обращают внимание. А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешёвых актёров, а то и не актёров, сделали всё на коленке, — сказал Эльдаров.

Кроме того, актёр дубляжа отметил, что у него и его коллег нет защиты.

Проблема достаточно банальная: наш труд не оценивается должным образом. У нас, как и в некоторых других отраслях, нет профсоюзов, нет защиты. На Западе актёры озвучания очень обеспеченные люди, даже по их меркам, — отметил Эльдаров.

Антон Эльдаров — актёр театра, кино и дубляжа. Он озвучил Кролика Питера в одноимённой ленте, майора Дина в «Терминаторе: Тёмные судьбы», Алладина в фильме 2019 года, Человека-муравья в картине «Мстители: Финал» и других.