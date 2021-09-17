Актриса Васильева предложила «отправить» интеллигенцию в шахты

Народная артистка РСФСР, актриса Екатерина Васильева дала интервью своему сыну, священнику Дмитрию Рощину, после того, как стала монахиней. Она раскритиковала русскую интеллигенцию и заявила о её «сатанинском начале». Интервью опубликовано на YouTube-канале Рощина «153ГОРЫ».

Васильева рассказала, что не очень любила играть в театре, но важность профессии ей внушили. И вот сейчас она там, где нужно, она выбрала между богом и театром. На вопрос об интеллигенции бывшая актриса охарактеризовала её как совратившую народ.

В шахты. Интеллигенцию в шахты. Это самое тяжёлое, что есть. Простите меня, интеллигенция. Но сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая, — заявила Васильева.

Она добавила, что интеллигенция пыталась изменить мир, игнорируя религиозные правила. Васильева назвала это близким к «сатанинскому началу».

Ранее в РПЦ определили список неприемлемых для священнослужителей профессий. Им могут запретить заниматься актёрской деятельностью, шоу-бизнесом, а также работой в прокуратуре и суде.