Актриса Елена Цыплакова высказалась против запрета абортов Актриса Цыплакова: нужно не запрещать аборты, а вести социальную работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Цыплакова

Чтобы поднимать рождаемость, нужно не столько вводить запреты и ограничения на аборты, сколько заниматься воспитанием будущих матерей, заявила NEWS.ru актриса Елена Цыплакова. Она считает, что также необходимо обеспечивать семьям социальную поддержку.

Должно быть воспитание, а не запреты. Из-за запретов, может быть, кто-то задумается. Но нужно воспитывать — семьей, культурой, школой, а не осуждением. Нужно убирать страхи, социальная помощь нужна, — рассказала Цыплакова.

Она привела в пример соседку, которая живет на родине ее мамы. По ее словам, женщина работает воспитательницей в детском саду и получает 14 тысяч рублей, она во второй раз стала матерью, родившийся у нее ребенок «желанный», но таким семьям, по мнению Цыплаковой, государство должно помогать, «должна быть социальная политика».

В 1978 году сама Цыплакова сыграла в фильме «Школьный вальс» десятиклассницу, которая беременеет и рожает, еще не окончив школу. После выхода ленты Цыплакову неоднократно благодарили за эту роль женщины, которые говорили, что собирались отказаться от рождения ребенка, но, посмотрев «Школьный вальс», передумали.

Ранее глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл поддержал инициативу некоторых российских регионов запретить склонение женщин к абортам. Патриарх давно ведет борьбу против абортов и за введение ограничений на их проведение.

Между тем депутат Госдумы Евгений Попов предположил, что запрет на аборты может возродить рынок подпольных операций по прерыванию нежелательных беременностей. Он привел статистику Минздрава, согласно которой число абортов в 2022 году снизилось на 3,9%.