Актер Бурляев поддержал идею отправлять агитбригады в горячие точки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Бурляев

Агитбригады из российских артистов смогли бы поднять моральный дух армии в зоне СВО, рассказал «Парламентской газете» актер и депутат Николай Бурляев. Он добавил, что сам выступал в госпиталях Луганска и заметил, что людей это действительно сильно поддерживает. Парламентарий считает, что выступления артистов в горячих точках стоит систематизировать.

Подобные творческие встречи и концерты поднимают дух. Если поначалу мы видим в госпиталях или частях разрозненную, утомленную и отстраненную массу, то по ходу концертов, когда актеры представляют духовную мощь поэзии, музыки и экрана, к концу светлеют лица, появляются улыбки, жажда жить, — сказал Бурляев.

При этом депутат отметил, что артисты, выезжающие выступать в зону СВО, нуждаются в финансовой помощи, так как им приходится оставлять работу и семьи. Поэтому, по его мнению, государству следует обеспечить им поддержку.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ранее выступил с предложением обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Гусев также заявил, что артисты, получающие зарплаты или гранты от государства и при этом высказывающиеся против его политики, «должны перестать эти деньги получать».