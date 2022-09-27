«112»: Калягин проходит лечение в столичном кардиоцентре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Калягин

Актер театра и кино Александр Калягин проходит лечение в одном из кардиоцентров Москвы, сообщает Telegram-канал «112». 80-летний народный артист РСФСР находится в отделении хирургического лечения интерактивной патологии.

Калягин, как указали в «112», имеет проблемы с сердцем уже в течение нескольких лет. Они связаны с хроническими заболеваниями артиста.

В 1965 году Калягин окончил окончил театральное училище имени Бориса Щукина, обучаясь на курсе актрисы Веры Львовой. За свою карьеру он снялся в сериале «Жизнь Клима Самгина», в культовых фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и других. Кроме того, актер озвучил кота Леопольда в известном советском мультфильме.

Ранее стало известно, что народный артист России Владислав Ветров, который сыграл одну из главных ролей (подполковника Густава Гебеля) в сериале «Союз спасения. Время гнева», стартующем 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, был госпитализирован прямо со съемочной площадки. Многосерийный фильм о восстании декабристов является одновременно приквелом и сиквелом картины Андрея Кравчука, вышедшей на экраны в 2019 году. Тогда Ветрова и увезли в больницу с отитом.