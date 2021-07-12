Задержан Александр Мавриди, сбежавший в августе из ИВС Подмосковья

В МВД РФ сообщили о задержании Александра Мавриди, сбежавшего в августе из изолятора временного содержания в Подмосковье. Осуждённый был обвинён в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Именно он был инициатором побега пяти заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Полиция уточнила, что Мавриди задержали в Москве. Он оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции.

В результате проведённого комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен, — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сейчас его везут на допрос в территориальное подразделение СК, сказано в Telegram-канале МВД МЕДИА.

Побег заключённые совершили примерно в 02:46 ночи и попали на камеры внешнего наблюдения. Они воспользовались гаечным ключом, скрутив замки дверей, позднее сообщили в прокуратуре Подмосковья.

11 августа полиция поймала первых беглецов. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съёмной квартире в Подольске, где их и обнаружили оперативники. Ещё один заключённый, Николай Тетеря, 12 августа сам сдался силовикам.

Четвёртым задержанным стал Александр Бутнару. Его обнаружили 18 августа в одном из посёлков Новгородской области. На допросе мужчина признал свою вину в совершении побега.