Врачи оценили состояние двух выброшенных из окна в Саратове девочек

https://static.news.ru/photo/f27d30a0-1116-11eb-8f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи клинической больницы имени С. Р. Миротворцева в Саратове оценивают состояние двух девочек, доставленных после падения с четвёртого этажа, как тяжёлое, но стабильное. Накануне жительница Заводского района города выбросила из окна своей квартиры дочерей пяти и восьми лет.

Две девочки из одной семьи поступили с травмами после падения с высоты. Их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Врачи делают всё возможное, — сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета.

По данным осведомлённого источника, после инцидента мать девочек нанесла себе травмы и также была госпитализирована.

Как писал NEWS.ru, женщина, выбросившая детей из окна, переживала развод с мужем и принимала антидепрессанты. При этом в семье были проблемы с жильём, бывшие супруги якобы делили квартиру. Следователи возбудили в отношении женщины дело о покушении на убийство двоих детей. Прокурор области Сергей Филипенко поручил начать проверку, а на место трагедии уже выехал его заместитель. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и подробно разобраться в причинах трагедии.