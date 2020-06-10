Видео из резиденции криминального авторитета Васи Бандита появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/c3e1cb74-ab6e-11ea-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет России опубликовал оперативную съёмку, проводившуюся 9 июня в особняке задержанного по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии Игоря К., также известного как Вася Бандит.

По данным следствия, задержанный был неоднократно судим за вымогательства, бандитизм и разбой. Также, как полагают в правоохранительных органах, он координировал связи между ОПГ и принимал участие в распределении доходов, полученных преступным путём в течение 27 лет.

В его отношении возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии по статье 210.1 Уголовного кодекса, проводятся обыски и прочие следственные действия.

На съёмке из резиденции виден интерьер резиденции подозреваемого в Подмосковье: дом оформлен в эклектичном стиле, стены украшены головами животных, в холле стоят чучело медведя и рыцарские доспехи, а двор украшает фонтан.

В рамках расследования уголовного дела проведено три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — уточняет СК РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, следствие предъявило обвинения в окончательной редакции двум организаторам преступного сообщества — Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.