В Турции нашли тело жаловавшейся на насилие мужа россиянки

https://static.news.ru/photo/f907288c-389d-11eb-8cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Соцсети

В квартире на территории турецкого города Анкара было обнаружено тело гражданки РФ Веры Ч. По информации от местной полиции, в смерти женщины подозревают её мужа, турка Салиха Г.

В последнее перед кончиной время россиянка находилась с мужем в бракоразводном процессе. Женщина неоднократно жаловалась правоохранителям на то, что супруг регулярно её избивает. Кроме того, жертва домашнего насилия обращалась за помощью к медикам.

Полицию вызвали соседи Веры Ч. Они почувствовали, что из её квартиры доносился неприятный запах. Как выяснили, проверив камеры наружного наблюдения, полицейские установили, что женщина в последний раз заходила домой 30 ноября.

Больше из квартиры она не выходила. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Муж россиянки разыскивается. Идёт расследование, — сообщает газета Sabah.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории села Соузга Майминского района Алтайского края местный депутат убил свою бывшую жену и её сожителя. После совершения преступления слуга народа попытался покончить с собой. О случившемся журналистам рассказали представители регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что убийство произошло в ночь с 4 на 5 декабря.