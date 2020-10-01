В Петербурге безработный попытался украсть дорогие духи

https://static.news.ru/photo/f3d847ee-0493-11eb-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Калининского района Санкт-Петербурга 39-летний безработный мужчина безуспешно попытался украсть из магазина дорогие духи. Об этом 2 октября журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию о случившемся заявила 35-летняя управляющий магазина парфюмерии и косметики в торговом комплексе, находящемся на Гражданском проспекте. По её словам, мужчина хотел открыто похитить дорогую туалетную воду. Однако сделать это ему не удалось — неудачливый преступник попался работникам магазина.

1 октября на него завели уголовное дело, дали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, передают «Невские Новости».

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный проник в один из ставропольских интим-салонов и вынес оттуда дорогую силиконовую куклу.

Инцидент произошёл 25 сентября в 03:54 утра. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как мужчина разбил палкой витрину, проник в магазин, а после вывалился из помещения с куклой в руках.