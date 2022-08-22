В Кемерово возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Ситуация около СИЗО в Кемерово, где заключенные взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения

Уголовное дело возбуждено в Кемерово, где вечером 21 августа восемь заключенных следственного изолятора взяли в заложники сотрудников учреждения, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета России (СКР). Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Восемь следственно-арестованных в ФКУ СИЗО № 1 взяли в заложники сотрудников учреждения. По данному факту следственными органами СКР по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Заключенные потребовали предоставить им мобильные телефоны, наркотические вещества и сигареты, добавили в СК.

Вечером 21 августа при проведении режимных мероприятий в СИЗО-1 Кемерово обвиняемые взяли в заложники трех сотрудников СИЗО, затем заблокированными в одной из камер остались два сотрудника учреждения — мужчина и женщина.

Правоохранители приступили к переговорам с заключенными, для этого на место событий выехало руководство регионального главка ФСИН. Сейчас заложники освобождены. В результате происшествия никто не пострадал.

СИЗО № 1 расположено в Заводском районе Кемерово. Это единственный следственный изолятор в регионе, он рассчитан на 700 заключенных.