В Домодедово мигрант угрожал подростку ножом из-за замечания

В подъезде одного из домов в подмосковном Домодедово 20-летний уроженец Средней Азии по неизвестным причинам сломал почтовые ящики и разбросал письма. 16-летний местный житель сделал ему замечание, после чего мигрант достал нож и стал угрожать юноше. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления МВД.

Инцидент попал на видео.

Подросток не пострадал , ему удалось сбежать. Оказавшись в безопасности, он вызвал полицию. Впоследствии стражи порядка задержали подозреваемого.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния недалеко от места происшествия. При досмотре мужчины полицейские обнаружили и изъяли нож, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и статье 214 УК РФ «Вандализм». Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в городе Луга Ленинградской области произошла драка с участием мигрантов во время празднования дня рождения одного из них. Как уточнили в правоохранительных органах, во время внезапно вспыхнувшей ссоры именинник напал на женщину и ударил её ножом в ногу.