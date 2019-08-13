https://static.news.ru/photo/227c825a-be44-11e9-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doreen Fiedler/dpa

Американский суд признал украинку Алёну Каличенко виновной в сексуальной эксплуатации ребёнка и производстве детской порнографии.

Женщина признала свою вину в 2016 году. По истечении срока заключения она будет депортирована на Украину, сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Как писал News.ru ранее, Роскомнадзор внёс Instagram-аккаунт одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещённую информацию. Соответствующее решение принято 12 июля, однако посты на данной странице не появлялись с конца 2016 года. Роскомнадзор требует, чтобы Instagram удалил страницу Светова, которая в настоящее время не заблокирована, а не только отдельные посты, в которых якобы есть признаки детской порнографии.