Американский суд признал украинку Алёну Каличенко виновной в сексуальной эксплуатации ребёнка и производстве детской порнографии.
Женщина признала свою вину в 2016 году. По истечении срока заключения она будет депортирована на Украину, сообщает
Как писал News.ru ранее, Роскомнадзор внёс Instagram-аккаунт одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещённую информацию. Соответствующее решение принято 12 июля, однако посты на данной странице не появлялись с конца 2016 года. Роскомнадзор требует, чтобы Instagram удалил страницу Светова, которая в настоящее время не заблокирована, а не только отдельные посты, в которых якобы есть признаки детской порнографии.