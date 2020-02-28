https://static.news.ru/photo/5c410f26-5a46-11ea-81ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трёх бывших вице-президентов тольяттинского Национального торгового банка (НТБ). Александр Догадкин и Дина Доровская отправлены под стражу до 26 апреля. Валентине Корытиной суд назначил домашний арест.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные от пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, Все трое вице-президентов имеют статус подозреваемых по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председателем правления НТБ был арестованный ранее в качестве обвиняемого в растрате экс-глава банка «Глобэкс» Виталий Вавилин.

Следствие считает, что НТБ приобрёл торговый центр в Тольятти по завышенной стоимости. Предположительный доход мошенников от преступной сделки составил более миллиарда рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, правоохранительные органы задержали в Москве предполагаемых участников преступного сообщества, которые применяли мошеннические схемы для присвоения недвижимости и сбережений умерших людей. Организатором группы следствие считает бывшего актёра.