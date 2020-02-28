Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трёх бывших вице-президентов тольяттинского Национального торгового банка (НТБ). Александр Догадкин и Дина Доровская отправлены под стражу до 26 апреля. Валентине Корытиной суд назначил домашний арест.
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Следствие считает, что НТБ приобрёл торговый центр в Тольятти по завышенной стоимости. Предположительный доход мошенников от преступной сделки составил более миллиарда рублей.
Как ранее передавал NEWS.ru, правоохранительные органы задержали в Москве предполагаемых участников преступного сообщества, которые применяли мошеннические схемы для присвоения недвижимости и сбережений умерших людей. Организатором группы следствие считает бывшего актёра.
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