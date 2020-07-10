Суд арестовал двух депутатов в Хабаровске по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/95e07d2c-c290-11ea-ae61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двух депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова решением Центрального районного суда в Хабаровске арестовали на два месяца. Ранее их задержали по делу о мошенничестве.

Об аресте парламентариев журналистам рассказал представитель суда. По имеющейся информации, для депутатов выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября.

Они обвиняются в покушении на мошенничество, — приводит слова представителя суда РИА Новости.

Ранее стало известно, что вместе с обвиняемым в организации убийств губернатором Сергеем Фургалом были задержаны Кузнецов и Козлов, которые входили в руководящий состав предприятия «Амурсталь», принадлежащего компании «Торэкс-Хабаровск». По сведениям знакомых с ситуацией источников, губернатора подозревали в том, что он использует своё положение в интересах аффилированных компаний, что повлияло на появление уголовного дела.

Завод является крупнейшим в регионе предприятием, где выплавляется сталь с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания «Торэкс», 25% «Торэкс-Хабаровска» принадлежат жене Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника новым гендиректором стал Григорий Фрейдин. Сергею Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бенефициар компании «Армада», которой принадлежит 75% завода, Павел Бальский заявлял о планах провести на заводе финансовый аудит.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Как ранее передавал NEWS.ru, квартиры, гаражи и машины шестерых (включая губернатора) членов ЛДПР в Хабаровском крае обыскали сотрудники правоохранительных органов, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.