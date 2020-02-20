https://static.news.ru/photo/0229278a-5406-11ea-a5a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Петербурга пытался избавиться от тела своей матери. Его задержали и должны были отвезти в суд, однако мужчина сбежал. Поймать беглеца смогли через несколько дней в квартире знакомой.

Инцидент произошёл 18 февраля в деревне Новосергиевка Всеволожского района. 41-летний мужчина пришёл на территорию бетонного завода с пластиковой бочкой. Он попросил экскаваторщика закопать ёмкость, пояснив, что в ней находится мусор. Экскаваторщик обнаружил в бочке тело женщины и обратился в полицию.

По версии следствия, подозреваемый мог отравить свою мать. Во время обыска у него нашли материалы, которые рассказывают, как отравить человека. Соседи умершей рассказывали, что женщина была общительной. Когда к ней переехал сын, её поведение изменилось. Она стала реже выходить из дома и жаловалась на здоровье.

Как сообщают «Невские новости», 19 февраля должно было состояться заседание суда, но подозреваемый обманул членов следственной группы. Он скрылся из здания Следственного комитета на бульваре Красных Зорь. Его задержали 20 февраля в Красногвардейском районе города на Ленской улице.

NEWS.ru сообщал, что в Мордовии 39-летний мужчина ограбил и изнасиловал пожилую мать. Злоумышленник стал требовать у неё деньги на спиртное, забрал кошелёк. Через несколько дней в состоянии опьянения он изнасиловал потерпевшую. Уголовное дело передано в суд.