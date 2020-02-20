Житель Петербурга пытался избавиться от тела своей матери. Его задержали и должны были отвезти в суд, однако мужчина сбежал. Поймать беглеца смогли через несколько дней в квартире знакомой.
Инцидент произошёл 18 февраля в деревне Новосергиевка Всеволожского района. 41-летний мужчина пришёл на территорию бетонного завода с пластиковой бочкой. Он попросил экскаваторщика закопать ёмкость, пояснив, что в ней находится мусор. Экскаваторщик обнаружил в бочке тело женщины и обратился в полицию.
По версии следствия, подозреваемый мог отравить свою мать. Во время обыска у него нашли материалы, которые рассказывают, как отравить человека. Соседи умершей рассказывали, что женщина была общительной. Когда к ней переехал сын, её поведение изменилось. Она стала реже выходить из дома и жаловалась на здоровье.
Как
NEWS.ru сообщал, что в Мордовии 39-летний мужчина ограбил и изнасиловал пожилую мать. Злоумышленник стал требовать у неё деньги на спиртное, забрал кошелёк. Через несколько дней в состоянии опьянения он изнасиловал потерпевшую. Уголовное дело передано в суд.
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