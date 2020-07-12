Столичная полиция разыскивает человека, который устроил стрельбу на МКАД

https://static.news.ru/photo/cc19201a-c420-11ea-9a4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали разыскивать пассажира машины, который 12 июля устроил стрельбу на МКАД. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы столичного ГУ МВД.

По имеющейся информации, сообщение о стрельбе поступило в службу «02» в 10:38 мск. Инцидент, как отметил позвонивший правоохранителям столичный житель, произошёл на 54-м километре МКАД.

Сообщалось, что на 54-м км МКАД пассажир одного из автомобилей произвёл выстрел вверх из неустановленного оружия. В настоящее время ведётся розыск правонарушителя, — цитирует ТАСС пресс-службу Московского ГУ МВД.

В данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Как ранее передавал NEWS.ru, неизвестный мужчина 11 июля забежал в отделение Совкомбанка в Санкт-Петербурге и произвёл несколько выстрелов. Злоумышленник открыл стрельбу в здании на улице Ветеранов.

Об инциденте журналистам сообщили очевидцы. По имеющейся информации, днём в отделение банка забежал мужчина. Преступник, как отметили собеседники сотрудников СМИ, сделал несколько выстрелов. После этого стрелок вышел из банка и скрылся с места происшествия.