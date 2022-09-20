Суд оставил в силе пожизненный срок педофилам за убийство ребенка

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным пожизненный срок, вынесенный по делу об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщили ТАСС в пресс-службы суда. Осужденные — 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков.

Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — заявила собеседница агентства.

Обвиняемые признаны полностью вменяемыми. Суд также взыскал с них по 2 млн рублей по иску матери убитой девочки.

4 января мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили девочку возле культурного центра на улице Северной Правды, затем изнасиловали и убили ее. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы неподалеку от места похищения.

Ранее стало известно, что в Костроме правоохранительные органы задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве пятилетней девочки. По некоторым данным, один из задержанных уже отбывал наказание за педофилию и находился под административным надзором. Есть версия, что задержанные были любовниками, но в соцсетях один из них указывал о своей гетеросексуальной ориентации.

Трагедия вызвала большой общественный резонанс. Местные жители устроили сход, требуя от силовиков информации о ходе следствия, а спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить наказание за преступления против детей и отправлять педофилов на рудники.