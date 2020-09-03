Спецслужбы обнаружили под Волгоградом тайник с 3 кг взрывчатки

https://static.news.ru/photo/072426b4-edca-11ea-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Волгоградской области сотрудниками Федеральной службы безопасности был обнаружен тайник с оружием. Кроме того, там хранились 3 кг взрывчатки. Об этом 3 сентября сообщили представители пресс-службы ФСБ.

Отмечается, что спецслужбы нашли тайник во время проведения мероприятий по декриминализации Волгоградской области. В обнаруженном импровизированном складе находились стрелковое оружие и боеприпасы.

В ходе операции сотрудники ФСБ изъяли четыре автомата Калашникова, патроны, ночной прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество весом около 3 кг. Также в тайнике обнаружили детонаторы, готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины, дымовые шашки.

По факту обнаружения склада проводятся оперативно-следственные мероприятия. По имеющейся информации, тайник принадлежал ОПГ убитого в 2011 году Владимира Кадина, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности провела операцию в девяти регионах страны, в рамках которой была пресечена деятельность шести подпольных оружейных мастерских и удалось изъять 83 единицы незаконно произведённого оружия.

В результате операции были задержаны 20 подпольных оружейников.