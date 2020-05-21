Сотрудников московской ИФНС задержали по подозрению в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/0d0a6342-9b7a-11ea-af7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько сотрудников московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) задержаны по подозрению в крупном мошенничестве с бюджетными средствами.

Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, передаёт РИА Новости. По версии следствия, группа, в состав которой входили замначальника ИФНС № 20, три сотрудника и ряд неизвестных лиц, проводила камеральные проверки по заведомо поддельным документам для получения возврата имущественного налогового вычета. Таким путём злоумышленники смогли похитить более миллиона рублей бюджетных средств.

Иванова сообщила, что в рамках уголовного дела правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых были изъяты электронные носители, документы и другие имеющие значение для следствия предметы. Подозреваемых также проверяют на причастность к другим похожим правонарушениям.

Ранее NEWS.ru сообщил о задержании в Москве лиц, которых подозревают в вымогательстве денег у онкобольных.