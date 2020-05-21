Сотрудников московской ИФНС задержали по подозрению в мошенничестве

Несколько сотрудников московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) задержаны по подозрению в крупном мошенничестве с бюджетными средствами.
Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова,
Иванова сообщила, что в рамках уголовного дела правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых были изъяты электронные носители, документы и другие имеющие значение для следствия предметы. Подозреваемых также проверяют на причастность к другим похожим правонарушениям.
Ранее NEWS.ru сообщил о задержании в Москве лиц, которых подозревают в вымогательстве денег у онкобольных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен