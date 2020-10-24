СМИ узнали о новых подробностях убийства муниципального депутата Петрова

Бизнесмен и городской депутат Выборга Александр Петров перед гибелью занимался продажей имущества и планировал уехать из России.
Об этом стало известно РЕН ТВ. По некоторым данным, убийцей Петрова
Депутат был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном посёлке Великое в Выборгском районе Ленинградской области. Пуля настигла Петрова, когда он вышел из бани, чтобы окунуться в реку. Убийца мог находиться на другом берегу. Предприниматель приходится отцом первому российскому пилоту в «Формуле-1» Виталию Петрову.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как писал NEWS.ru, глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.