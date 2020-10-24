СМИ узнали о новых подробностях убийства муниципального депутата Петрова

https://static.news.ru/photo/b9a2a172-16be-11eb-94c5-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: gazetavyborg.ru

Бизнесмен и городской депутат Выборга Александр Петров перед гибелью занимался продажей имущества и планировал уехать из России.

Об этом стало известно РЕН ТВ. По некоторым данным, убийцей Петрова был профессионал, возможно, бывший сотрудник силовых структур. Киллер мог ждать свою жертву от шести до восьми часов перед тем как сделать смертельный выстрел — как предполагают правоохранительные органы, из снайперской винтовки.

Депутат был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном посёлке Великое в Выборгском районе Ленинградской области. Пуля настигла Петрова, когда он вышел из бани, чтобы окунуться в реку. Убийца мог находиться на другом берегу. Предприниматель приходится отцом первому российскому пилоту в «Формуле-1» Виталию Петрову.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как писал NEWS.ru, глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.