Силовики задержали организатора заказных убийств в даркнете

Следователи задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации заказных убийств через даркнет. По данным следствия, мужчина причастен к убийству двух человек. Об этом Lenta.ru сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, 38-летний мужчина являлся создателем и владельцем преступной группы в даркнете, теневом сегменте Интернета. В ходе обыска в его конспиративной квартире были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, технические средства для обеспечения деятельности сервиса, а также свыше тысячи сим-карт, более 500 банковских карт и крупная сумма денег.

Задержанный подозревается в причастности к убийству супругов во Владимирской области в 2020 году. Ранее по данному делу были задержаны исполнитель убийства и пособники, собиравшие сведения о местонахождении потерпевших.

Ранее сообщалось о задержании жителя Санкт-Петербурга по подозрению в убийстве двух человек: 43-летней Гончаровой и её супруга, 31-летнего Пушкина. По данным СКР, 25-летний подозреваемый в квартире на Рябовском шоссе в ходе бытовой ссоры ударил хозяев квартиры ножом и скрылся. Конфликт произошёл во время совместного распития алкогольных напитков.