Россиянин обманным путём заработал 670 млн рублей на World of Tanks

Белорусская компания Wargaming, являющаяся разработчиком компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, подала иск об ущербе в 670 млн рублей к жителю Екатеринбурга Андрею Кирсанову. По её данным, мужчина с 2015 года вёл торговлю чит-программами для игр через тематические сайты. Он также занимался незаконным созданием и распространением ботов, способных проводить раунды в автоматическом режиме, зарабатывая внутриигровую валюту и очки опыта, пишет «Коммерсант».
Цена за одного бота
До этого случая иски по подобным вопросам никогда не рассматривались. Сам Кирсанов полностью признал вину и раскаялся в содеянном, но на первом же заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому дело теперь будет разбираться не в особом порядке, а в общем. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось о многочисленных жалобах пользователей соцсетей на сбои в новых играх серии GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Они потребовали от Rockstar вернуть деньги, потраченные на покупку приложений. Компания отреагировала на жалобы геймеров и пообещала открыть форму для оформления возврата средств.