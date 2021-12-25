Россиянин обманным путём заработал 670 млн рублей на World of Tanks

Белорусская компания Wargaming, являющаяся разработчиком компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, подала иск об ущербе в 670 млн рублей к жителю Екатеринбурга Андрею Кирсанову. По её данным, мужчина с 2015 года вёл торговлю чит-программами для игр через тематические сайты. Он также занимался незаконным созданием и распространением ботов, способных проводить раунды в автоматическом режиме, зарабатывая внутриигровую валюту и очки опыта, пишет «Коммерсант».

Цена за одного бота варьировалась в зависимости от количества боёв, которое он мог провести. Стоимость одного пакета могла составлять более двух тысяч рублей. Данная программа давала покупателю нечестное преимущество перед другими пользователями, игравшими по правилам. Уголовное дело злоумышленника начал рассматривать Черёмушкинский суд Москвы.

До этого случая иски по подобным вопросам никогда не рассматривались. Сам Кирсанов полностью признал вину и раскаялся в содеянном, но на первом же заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому дело теперь будет разбираться не в особом порядке, а в общем. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось о многочисленных жалобах пользователей соцсетей на сбои в новых играх серии GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Они потребовали от Rockstar вернуть деньги, потраченные на покупку приложений. Компания отреагировала на жалобы геймеров и пообещала открыть форму для оформления возврата средств.