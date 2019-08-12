https://static.news.ru/photo/0efaa8e4-bd07-11e9-a82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Москве не помешали ограблению банка «Металлург», которым по версии следствия, занимались представители спецназа ФСБ, ставшие фигурантами уголовного дела. Более 130 млн рублей принадлежали предпринимателям-ассирийцам.

Похищенные во время налёта представителей ФСБ на банк «Металлург» 136 млн рублей принадлежали бизнесменам-ассирийцам, занимающимся валютно-обменными операциями на рынке «Москва». Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Во время ограбления «Металлурга» первая группа должна была зайти в банк через главный вход, показав документы. В нее входил ранее судимый следователь прокуратуры Константин Жаров, а также оперативник управления «К» ФСБ Артур Власов и охранник Дмитрий Казанцев.

Во вторую группу входили сотрудник управления «К», майор ФСБ Александр Карелин и четверо бойцов спецназа. Они должны были заблокировать инкассаторов позади здания банка и зайти через чёрный ход.

Однако, охранник банка нажал тревожную кнопку, по сигналу которой прибыли два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. На вопрос о том, что происходит, они получили от людей в масках, что «работает ФСБ», после чего каких-либо действий не предпринимали «и даже переставили свой автомобиль, чтобы дать отъехать автобусу с чекистами, увозившими деньги».

Как писал News.ru, ранее суд продлил на три месяца арест и домашний арест восьмерым фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ.

До этого журналистам стали известны подробности задержания офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К». Среди арестованных оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин. Он являлся идейным вдохновителем организованной группы. Подозрения группировка вызвала после разбойного нападения на мужчину в офисе московского банка «Металлург».