Родители костромского педофила-убийцы заявляют о невиновности сына

Родители 24-летнего Вадима Белякова, которого вместе со своим подельником 44-летним Денисом Герасимовым подозревают в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки в Костроме, считают, что их сын не причастен к преступлению, сообщает Telegram-канал SHOT. Сергей и Людмила Беляковы сообщили, что узнали о произошедшем из Интернета.

Родители убеждены, что его сына подставил 44-летний Денис Герасимов, и что именно он совершил преступление, без участия Белякова.

На вопрос, будут ли родители нанимать адвоката, в случае если их сын не виноват, глава семейства ответил, что это дорого, а если Беляков и виновен, то «пускай отсидит». Мать подозреваемого Белякова сказала, что до сих пор не может «прийти в себя» и не верит в произошедшее.

Ранее стало известно, что оба обвиняемых в изнасиловании и убийстве девочки состояли в гомосексуальных отношениях, и изначально планировали похищение мальчика. Утверждается, что 44-летний педофил-рецидивист Герасимов хотел похитить мальчика в возрасте примерно 12 лет и «подарить» его своему партнёру для сексуального контакта. Жертву они искали около недели в микрорайоне Черноречье, но найти так и не смогли, поэтому решили похитить девочку.

Как сообщалось ранее, 4 января 2022 года ребёнка похитили во время прогулки двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. Преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые в убийстве задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве пятилетней девочки в Костроме. Он потребовал от и. о. руководителя СУ СКР по Костромской области представить доклад о ходе расследования