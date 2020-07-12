Ревнивый муж под Липецком попытался поджечь машину супруги

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В городе Елец на территории Липецкой области мужчина попытался поджечь машину своей жены. Женщина, в свою очередь, написала на супруга заявление в полицию. Теперь ельчанину грозит привлечение к уголовной ответственности.

Жена правонарушителя рассказала, что у них с мужем произошла ссора на почве его ревности. В припадке мужчина выбежал из дома, желая отомстить супруге за неназванный проступок. Он захотел спалить её машину. Ревнивец облил автомобиль бензином и уже намеревался спалить транспортное средство жены, но был остановлен случайным прохожим.

Позднее выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит новый срок по статье УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщается на сайте регионального УМВД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина из города Городец на территории Нижегородской области был задержан по подозрению в поджоге и убийстве своей сожительницы. Об этом 7 июля журналистам сообщили сотрудники регионального СУ СК.

Исходя из версии следствия, инцидент произошёл накануне вечером. В одной из квартир дома по улице Кутузова между сожителями произошла бытовая ссора. В итоге мужчина облил возлюбленную бензином и поджёг.