Обвинение в изнасиловании 10-летней школьницы предъявлено репетитору музыки в Москве. Об этом сообщает столичное СУ СК.
Уголовное дело заведено по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», говорится на
По версии следствия, 2 сентября 2019 года 38-летний педагог во время частного урока музыки в квартире на западе Москвы изнасиловал ученицу.
Следствие будет просить суд отправить фигуранта дела в СИЗО.
Как писал News.ru, ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова направила обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором потребовала ускорить принятие законопроекта об ужесточении наказания за педофилию.