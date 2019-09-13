https://static.news.ru/photo/425af148-d62b-11e9-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Обвинение в изнасиловании 10-летней школьницы предъявлено репетитору музыки в Москве. Об этом сообщает столичное СУ СК.

Уголовное дело заведено по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», говорится на сайте ведомства .

По версии следствия, 2 сентября 2019 года 38-летний педагог во время частного урока музыки в квартире на западе Москвы изнасиловал ученицу.

Следствие будет просить суд отправить фигуранта дела в СИЗО.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова направила обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором потребовала ускорить принятие законопроекта об ужесточении наказания за педофилию.