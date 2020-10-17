Подозреваемый в тройном убийстве и поджоге задержан в Бурятии

https://static.news.ru/photo/b382644e-1105-11eb-8137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ранее судимого жителя Бурятии задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве трёх человек и поджоге места преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление произошло 15 октября. Об обнаружении в квартире двухэтажного дома трёх тел сообщили пожарные, которые приехали на вызов о возгорании. Уточняется, что жертвами стали 52-летняя женщина и двое 35-летних мужчин, один из которых был сыном убитой.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из отдела полиции Октябрьского района в результате оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый за разбой 36-летний местный житель, — цитирует Волк «Интерфакс».

По предварительной версии, мужчина совершил преступление в ходе бытового конфликта, на момент убийства он был пьян и устроил поджог, чтобы скрыть следы содеянного.

Как писал NEWS.ru, 35-летняя женщина в Кировграде Свердловской области забила насмерть молотком свою трёхлетнюю дочь после того, как приняла неустановленные таблетки. По факту убийства девочки возбуждено дело, мать находится в больнице после попытки самоубийства, сообщает СК РФ по области.