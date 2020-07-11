Ограбление банка в Петербурге попало на видео

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Журналисты опубликовали записи с камер наблюдения, на которые попало ограбление «Совкомбанка» в Кировском районе Санкт-Петербурга.

На кадрах видно, как мужчина в тёмно-серую толстовке с оранжевой полосе на капюшоне, в медицинской маске и с рюкзаком угрожает пистолетом сотруднице банка. Девушка отдаёт ему денежные средства, сообщает телеканал «78».

Ограбление произошло в 16:40 по местному времени на проспекте Ветеранов. Мужчина забежал в банк, произвёл минимум один выстрел, после чего похитил четыре млн рублей. Его розыском занимаются сотрудники полиции, объявлен план перехват.

Очевидец, который снимал деньги в банкомате, рассказал журналистам «Фонтанки», что увидел боковым зрением, как злоумышленник зашёл в отделение. После этого он стал кричать: «Давайте деньги». Очевидец услышал три хлопка, ретировался на улицу и стал звонить в полицию.

Ранее NEWS.ru писал об ограблении банка на юге Москвы. Преступник связал скотчем и пластиковыми хомутами сотрудников организации и похитил.