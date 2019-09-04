https://static.news.ru/photo/d2ee4458-cf0a-11e9-a87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали менеджера ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», организации, связанной с группой компаний IKEA.

Источник в следственных структурах подтвердил факт задержания, сообщает ТАСС . Менеджеру предъявлено обвинение по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По предварительным данным, обвиняемого задержали в одном из ресторанов северной столицы во время получения 14 млн рублей от бизнесмена из строительной компании. За эту сумму менеджер пообещал коммерсанту помочь взыскать с IKEA деньги за установку систем безопасности в одном из торгово-развлекательных центров города.

Уголовное дело по факту взятки возбудил следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как ранее писал News.ru, глава Калининградской области Антон Алиханов пожаловался в местное управление ФСБ на попытку подкупа взяткой в €2 млн.