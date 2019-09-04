Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали менеджера ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», организации, связанной с группой компаний IKEA.
Источник в следственных структурах подтвердил факт задержания, сообщает
По предварительным данным, обвиняемого задержали в одном из ресторанов северной столицы во время получения 14 млн рублей от бизнесмена из строительной компании. За эту сумму менеджер пообещал коммерсанту помочь взыскать с IKEA деньги за установку систем безопасности в одном из торгово-развлекательных центров города.
Уголовное дело по факту взятки возбудил следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Как ранее писал News.ru, глава Калининградской области Антон Алиханов пожаловался в местное управление ФСБ на попытку подкупа взяткой в €2 млн.