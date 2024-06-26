Герой России или убийца? Дело Магасумова, лишение награды, версия защиты

Фото: jkremlin.ru/Алексей Майшев «Россия сегодня»

Ирек Магасумов

Суд приговорил подполковника Ирека Магасумова к 11 годам тюрьмы и лишил звания Героя России. За что он получил награду, за что его осудили, что говорят его адвокаты?

Что решил суд по делу Магасумова

Адвокат Константин Елфимов сообщил «Коммерсанту», что военный суд ЛНР приговорил к 11 годам колонии строгого режима замкомандира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Героя России Ирека Магасумова.

Суд лишил его звания Героя России, но сохранил звание подполковника. Вину он не признал, решается вопрос об обжаловании приговора, рассказал Елфимов.

Магасумова приговорили по двум статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК). Обвинение просило 10 лет лишения свободы по первой и еще три года по второй.

За что Магасумов получил «Золотую звезду» Героя России

Магасумов принимал участие в боевых действиях в СВО с 24 февраля 2022 года, попал на фронт в звании майора и получил повышение. Подполковник является кавалером трех орденов Мужества, один из которых получен на Украине. Из других знаков отличия — медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе» I степени.

2 августа 2023 года президент Владимир Путин лично вручил Магасумову «Золотую звезду» Героя России. Точная причина награждения не называлась. Летом 2022 года он принимал участие в замыкании Лисичанского котла в составе группировки «Отважные». В июле 2023 года Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что штурмовым отрядам 74-й бригады ВС РФ удалось прорвать фронт на Сватовском направлении, выйдя на границы ЛНР.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и подполковник Ирек Магасумов (справа), награжденный званием Героя Российской Федерации

Что говорит следствие о деле Магасумова

По версии следствия, 11 августа Ирек Магасумов вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре «Панорама» в Луганске получение звания Героя России.

Позже к ним присоединились две 18-летние девушки. Одна из них попросила дать ей пострелять из пистолета. Участники застолья отправились в соседний сквер, где она дважды выстрелила по расставленным на земле бутылкам, а третий выстрел из ПМ по какой-то причине пришелся ей в грудь. Раненая умерла через несколько минут от внутреннего кровоизлияния.

Выжившая девушка заявила, что ее подругу застрелил Ирек Магасумов. Он утверждает, что в момент убийства даже не находился в сквере. Однако следствие, как писал «Коммерсант», посчитало, что у Магасумова возник «спонтанный умысел» на убийство девушки, после того как он «в грубой форме» высказал претензию по поводу ее поведения.

Адвокаты Магасумова рассказали, что некоторое время обвинение думали переквалифицировать на ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Однако вместо этого следствие обвинило Магасумова в хулиганстве. Подполковник якобы после убийства поскандалил с другими военнослужащими, и они отдали ему свою «Ниву» для поездки в часть.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что говорит защита о деле Магасумова

Защитники Магасумова указывали на большое количество несостыковок в обвинении. Так, его подчиненный Павел Яськевич на допросе сообщил, что это он случайно выстрелил в девушку, когда разряжал ПМ после тренировочной стрельбы. Позже военный от этих показаний отказался, хотя орудие преступления было найдено у него при обыске.

В поддержку Героя России высказывались губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который попросил главу СК Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль, и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В деле — масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству», — объявил депутат, который обратился к главному военному прокурору и руководителю ГВСУ.

Жена Магасумова Анна рассказала «Татар-Информ» свою версию событий, развернувшихся в скверике в Луганске.

«Одна из девочек увидела пистолет, начала рассказывать, что умеет пользоваться оружием, потому что учится в кадетском корпусе. Попросила пострелять. Они с Иреком отошли, она выстрелила два раза, после чего Ирек забрал у нее пистолет, и они вернулись к лавочке. После этого Ирек отдал Павлу пистолет. Паша рассказал, что держал его в руке рядом с собой. Иреку в этот момент позвонил один из сослуживцев, с кем они были в кафе, и рассказал, что около этого кафе происходит конфликт, на него нападают пять человек. Он попросил помощи. Ирек, естественно, убежал сразу туда. После этого прозвучал выстрел. В дороге моему мужу позвонил Паша и рассказал: „Похоже, я убил девочку“. Он не был уверен в ее смерти. Как оказалось, Паша сидел на лавочке, девочка сидела перед ним, он достал магазин из пистолета, увидел, что он пустой, и нажал курок. То есть он не проверил, есть ли в патроннике патрон. Произошел выстрел. Он девочку поймал, положил ее на землю, увидел входное отверстие, крови было не очень много. Он испугался и убежал», — рассказала жена офицера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ее словам, парни, с которыми был конфликт у кафе, подтвердили — Магасумов был там в момент выстрела. Яськевич, которого убедили отказаться от признательных показаний, позже «на каждом шагу кричал», что готов понести наказание, однако от него «отмахнулись». Судебно-медицинской экспертизы по телу не было предоставлено. Отмечается, что вторая девушка, показания которой стали основной для обвинения, была в состоянии алкогольного опьянения. Убитую похоронили на второй день, хотя не имели права без разрешения следователя. Адвокаты ходатайствовали, чтобы дело перевели из Луганска в другой регион, чтобы Герой России мог предстать перед судом присяжных, однако в этом им тоже было отказано.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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