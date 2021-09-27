ФСБ задержала 48 подпольных оружейников по всей России

ФСБ провела масштабную операцию по задержанию 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. Была пресечена деятельность 29 кустарных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на спецслужбу.

По версии следствия, мастера нелегально переделывали гражданское оружие в боевое и сбывали его.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию, - отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация проводилась в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. В ходе нее было изъято 149 единиц огнестрельного оружия.

Среди них семь автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов, а также более 27 кг взрывчатых веществ, шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 тыс. патронов различного калибра.

В ведомстве отметили, что с 12 июля 2021 уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения была ужесточена.

Согласно данным МВД, за восемь месяцев 2021 года в России в результате преступлений погибли почти 16 тысяч человек. Ещё более 22 тысяч пострадали. Всего с января по август текущего года зарегистрировано более 1,3 млн преступлений.