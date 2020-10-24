СМИ: убийца депутата Петрова мог служить в одном из спецподразделений

https://static.news.ru/photo/2769f3c0-16b7-11eb-808c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выборгского депутата Александра Петрова стрелял профессионал. Не исключено, что ранее он проходил службу в спецподразделении «Альфа» или в разведке.

Об этом Пятому каналу заявил один из экспертов, имя которого не называется. Он предполагает, что стрелок мог использовать снайперскую винтовку Драгунова (СВД) или винтовку Мосина. В зоне поражения снайпер пробыл от шести до восьми часов.

Депутат был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном посёлке Великое в Выборгском районе Ленобласти. Пуля настигла депутата, когда он вышел из бани, чтобы окунуться в реку. Убийца находился на другом берегу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Согласно основной версии следствия, оно совершено по найму. Как писал NEWS.ru, глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.