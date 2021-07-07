Эксперт назвал самые опасные адреса в Интернете

Проанализировав адрес интернет-ресурса, можно отличить настоящий сайт от его копии, созданной мошенниками для воровства данных. Основные признаки опасных сайтов назвал эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, стандартная ссылка на сайт должна содержать www, точку, название компании, бренда или СМИ, ещё одну точку и обозначение доменной зоны. Если последних указывается сразу несколько, это может быть признаком мошеннического ресурса.

Две поддоменные зоны ещё могут быть, а если там три, то такие конструкции чаще всего используются злоумышленниками и киберпреступниками, чтобы скрыть истинный адрес сайта, — сказал Кирилл Керценбаум.

Подобным образом мошенники могут создавать фальшивые сайты банков. Чтобы не попасть в ловушку, нужно обращать внимание на детали, советует эксперт.

Так, например, существует сайт банка, в названии которого присутствует название и обозначение доменной зоны .ru в конце. Это легитимный сайт. Однако можно создать мошеннический сайт с тем же названием, но после .ru там будет указано что-то ещё дополнительно. Чаще всего пользователи смотрят на первую часть, видят название и не подозревают, что это совсем другой сайт и он может являться фальшивкой.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества через госдомены.