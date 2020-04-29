Экс-полицейского будут судить в Чите за убийство 10-летней давности

В Чите бывшего сотрудника органов внутренних дел обвиняют в убийстве, совершённом в 2009 году.
Об этом
Брат сожительницы обвиняемого употреблял наркотики и постоянно совершал мелкие кражи. Однажды он украл у милиционера аккумулятор. Тогда обвиняемый вывез его на золоотвал, ударил ножом, после чего спрятал тело. Убийца признался в содеянном сестре убитого, но та не стала сообщать об этом в правоохранительные органы, так как опасалась расправы с его стороны.
Несколько лет назад обвиняемый уволился со службы. Следователи раскрыли это преступление во время работы над уголовными делами прошлых лет. В данный момент убийца задержан и уже частично признался в содеянном.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в квартире в подмосковных Люберцах полиция обнаружила труп мужчины. По подозрению в убийстве была задержана 48-летняя сожительница погибшего.
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