Экс-полицейского будут судить в Чите за убийство 10-летней давности

https://static.news.ru/photo/f8ae941c-89ff-11ea-a1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чите бывшего сотрудника органов внутренних дел обвиняют в убийстве, совершённом в 2009 году.

Об этом сообщает «МК в Чите», ссылаясь на пресс-службу забайкальского СУ СКР. По её данным, следствие полагает, что работавший в милиции мужчина убил брата своей сожительницы на почве личной неприязни. Преступление было совершено во внеслужебное время.

Брат сожительницы обвиняемого употреблял наркотики и постоянно совершал мелкие кражи. Однажды он украл у милиционера аккумулятор. Тогда обвиняемый вывез его на золоотвал, ударил ножом, после чего спрятал тело. Убийца признался в содеянном сестре убитого, но та не стала сообщать об этом в правоохранительные органы, так как опасалась расправы с его стороны.

Несколько лет назад обвиняемый уволился со службы. Следователи раскрыли это преступление во время работы над уголовными делами прошлых лет. В данный момент убийца задержан и уже частично признался в содеянном.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в квартире в подмосковных Люберцах полиция обнаружила труп мужчины. По подозрению в убийстве была задержана 48-летняя сожительница погибшего.