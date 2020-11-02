Экс-главу «ТНС Энерго» Аржанова арестовали по делу о крупном мошенничестве

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Тверской суд Москвы избрал заключение под стражу до 22 декабря в качестве меры пресечения для бывшего владельца компании «ТНС Энерго» Дмитрия Аржанова.

Об этом ТАСС сообщили представители суда. Аржанова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Предприниматель владел «ТНС Энерго» до 2017 года. Следствие считает, что с августа 2011 года Аржанов вместе с сообщниками похищал средства от потребителей электроэнергии, предназначенные для ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Мошеннические действия привели к сбоям в работах по ремонту электрических сетей и оборудования, к снижению надёжности электроснабжения на территории Нижегородской области и к существенному увеличению тарифов для потребителей. По этому делу ранее были арестованы топ-менеджеры «ТНС Энерго» Сергей Афанасьев и Борис Щуров.

Дмитрий Аржанов занимается бизнесом в энергосбытовой сфере и агропромышленности, также он инвестирует в нефтепереработку и девелопмент. Предприниматель является главой Попечительского совета Союза конькобежцев РФ. Журнал Forbes оценивает российские активы Аржанова в $1млрд.

Ранее СК РФ предъявил новое обвинение красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, писал NEWS.ru. Предпринимателя заподозрили в подстрекательстве к убийству конкурента. Быков уже проходит в качестве обвиняемого по делу об организации двух заказных убийств.