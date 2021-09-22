Организатора убийства Старовойтовой не отпустили по УДО

Суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении осуждённого за организацию убийства Галины Старовойтовой экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Ранее он уже подавал прошение, но позже отозвал его. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отклонить прошение Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении и не выпускать его прежде срока.

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР был обвинён по ч. 3 ст. 33 (соучастие в организации преступления) и ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Речь идёт об убийстве известного депутата Галины Старовойтовой, совершённом в 1998 году. В 2015 году Глущенко был приговорён к 17 годам лишения свободы, но началом исчисления срока является 16 июня 2009 года. Тогда его задержали по обвинению в другом убийстве. Позднее второе дело было переквалифицировано по статье «Вымогательство».

Летом прошлого года Глущенко уже обращался в суд с ходатайством, однако позже отозвал его. Своё решение он объяснил тем, что ошибся со сроками — претендовать на УДО можно, лишь отсидев две трети срока.

В 2019 году обвинение в организации убийства Старовойтовой предъявили и лидеру тамбовской преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину). Свою вину он не признал. В настоящий момент он отбывает 24-летний срок по обвинению в целом ряде преступлений, в том числе и в создании ОПГ.

Галину Старовойтову застрелили в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в 1998 году. Мотивом считается её политическая деятельность. В 2005 году организатором преступления был признан Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы, а непосредственным исполнителем — Виталий Акишин, который отправился в колонию на 23,5 года.