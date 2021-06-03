Бизнесмен арестован по обвинению в хищении у Минобороны 900 млн рублей

https://static.news.ru/photo/fa7b02fe-c4e0-11eb-a5fa-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев арестован 235-м гарнизонным судом Москвы. Он подозревается в хищении почти 900 млн рублей у Минобороны, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, при помощи махинации с качеством и ценой при закупке аккумуляторов для нужд армии из бюджета было похищено 860,3 млн рублей средств Минобороны. Деньги были выделены из госказны в рамках гособоронзаказа.

Согласно заказу, для Минобороны надо было закупить 240 тысяч стартерных аккумуляторов в 2017–2019 годах. Но военные чиновники пошли на сговор с сотрудниками «Аникс», в результате чего и были похищены деньги, считает следствие.

Первым по делу дал показания полковник и бывший начальник отдела снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом. Затем уже следствие вышло на Федоссева. Вначале бизнесмен находился под подпиской о невыезде. Однако его телефон прослушивался, в результате чего было установлено, что техдиректор угрожал свидетелям и другим участникам уголовного дела, причём не только сам. Согласно этим новым обстоятельствам суд изменил меру пресечения Федосееву на арест.

Как сообщалось ранее, в Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника оружейного склада подразделения МВД по Республике Крым. Он обвиняется в хищении более 150 единиц огнестрельного оружия.