Банда лже-брокеров предстанет перед судом за хищение около 34 млн рублей

В Омске предстанут перед судом участники организованной преступной группировки, которые под видом оказания брокерских услуг похитили у граждан средства на общую сумму в 33,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Фигурантами уголовного дела являются 13 человек. Преступную группу создали двое из них, а остальные присоединились к ней позднее.

Мошенники убеждали граждан, в числе которых были пенсионеры и лица с ограниченными возможностями, заключать договоры оказания консультационно-информационных услуг по работе на финансовом рынке. Затем они заставляли потерпевших вкладывать деньги, полученные по навязанным им кредитным договорам, в торговые счета компании, которая не имела регистрации и лицензии на брокерскую деятельность в России. При этом мошенники обещали своим жертвам гарантированный доход.

В общей сложности от их преступных действий пострадали 42 человека. Потерпевшие предъявили мошенникам ряд гражданских исков. В целях их обеспечения на имущество обвиняемых наложен арест.

Обвинительное заключение в отношении группы лже-брокеров утверждено прокуратурой. Дело по существу будет рассматривать Первомайский районный суд Омска.

Ранее в Роскачестве предупредили россиян об активизации мошенников в период нерабочих дней. В ведомстве пояснили, что злоумышленники могут эксплуатировать «ковидную тему» и имитировать послания об инициативах правительства или маскировать фишинговые письма под важные новости. В связи с этим гражданам посоветовали не переходить по ссылкам из незнакомых писем и не устанавливать неизвестные приложения.